«В гармонии с природой»: Фотокорреспондент «Хыпар» Василий Кузьмин победил во Всероссийском конкурсе

В Минприроды России подвели итоги конкурса «В гармонии с природой». Одним из победителей стал фотокорреспондент издательского дома «Хыпар» Василий Кузьмин. Его фото работа «И дуб старинный дорог нам, и пруд, богатый живностью» – лучшая в номинации «Лучшая фотография (лучшая серия снимков)».

Фотография наполнена безграничной любовью к родному краю. Дуб, изображенный в центральной части снимка, напоминает «старейшину чувашских дубрав», который занял второе место национальном конкурсе «Российского дерева года». Ведь для Чувашии «старейшина чувашских дубрав» — это не только туристическая достопримечательность, а ценный природный объект, имеющий научное и культурно-историческое значение.

Автор показал на снимке, сделанном деревне Атнаши Урмарского района, насколько может быть прекрасна, и дорога природа родного края, что еще раз подчеркивается в его названии.

«У каждого человека есть очень близкое и родное место, где он чувствует себя спокойно и непринужденно. Наша земля необыкновенно красива, и все, что окружает нас, радует сердце. Я горжусь своей родной землей и хочу, чтобы деревни становилась все богаче, чище и красивее. Пусть сохранится природная красота родного края», — поделился Василий Кузьмин.

Отметим, что в 2020 году организационный комитет конкурса «В гармонии с природой» получил более 140 заявок из разных регионов России. В нем приняли участие авторы работ по многим направлениям экологии: от сбора мусора до красот родного края, от острых тем вырубки лесов до восстановления флоры, от проблем браконьерства до сохранения и спасения биоразнообразия России.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: Василий Кузьмин