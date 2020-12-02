В Алгашинской школе начались предновогодние чудеса

Сегодня в гости к ученикам и педагогам приехал давний друг школы — Владимир Петрович Васин. И, как всегда, не с пустыми руками. Но сегодня подарок особый – успешный предприниматель, меценат и общественный деятель подарил школе портативную музыкальную минисистему «LG» мощностью 1000 Ватт с двумя микрофонами. Огромная тяжелая коробка под громкие аплодисменты собравшихся была торжественно вручена директору школы Ренату Чебутаеву на сцене актового зала.
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