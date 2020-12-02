Встреча с дольщиками ООО «Кратонстрой» пройдет 4 декабря в Чебоксарах

В эту пятницу Минстрой Чувашии проведет встречу с участниками долевого строительства многоквартирного дома в Чебоксарах по ул. Гражданская, д. 6, застройщиком которого является ООО «Кратонстрой».

Как сообщили в ведомстве, собрание состоится в 14.00 на самом объекте.

Напомним, это одна из запланированных республиканским министерством строительства встреч с дольщиками проблемных объектов региона.

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева собрания проводятся еженедельно. Помимо застройщика, в них принимают участие представители прокуратуры Чувашии и местной администрации.

На прошлой неделе состоялась аналогичная встреча с дольщика ЖК «Алые паруса».

Источник: чувашинформ.рф

Фото: cheb.ru