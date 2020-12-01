1 декабря истекает срок оплаты налоговых уведомлений за 2019 год

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Чувашской Республике напоминает, что установленный срок для своевременной оплаты физическими лицами налоговых уведомлений за 2019 год истекает 1 декабря 2020 года.

Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов, следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомления не направляются в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

Налогоплательщикам, не получившим до сих пор по каким-то причинам налоговые уведомления, необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию. При себе необходимо иметь паспорт. С этого года для получения налогового уведомления необходимо оформить заявление.

Так же напоминаем, что несовершеннолетние владельцы квартир, земельных участков и другого недвижимого имущества также признаются налогоплательщиками. Налоги за них должны уплачивать их законные представители: родители, усыновители, опекуны, попечители.

Если налоговое уведомление не исполнено в установленный срок, то за каждый день просрочки начисляются пени, а также применяется процедура принудительного взыскания налога за счет имущества должника, включая денежные средства на его счетах.

Е.А. Высотина, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.