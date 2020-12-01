Телеканал Совета Федерации рассказал о точках роста Чувашии Телеканал Совета Федерации рассказал о точках роста Чувашии

На телеканале Совета Федерации «Вместе РФ» вышла программа «Точки роста» про Чувашию.

В программе рассказали, как устроено почти полностью автоматизированное производство солнечных батарей, как выглядит пятизвездочный коровник со всеми удобствами, а также откуда в Чувашии добывают экологически чистую лечебную грязь и без чего не могут ездить поезда и летать самолеты.

Съемочная группа побывала на нескольких предприятиях Чувашии: «Хевел», ООО «ЧебоМилк», АО «ЭЛАРА», АО «Санаторий «Чувашиякурорт», МНТК «Микрохирургия глаза» и в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах.

Официальный портал органов власти Чувашской Республики.