Спектакль чувашского ТЮЗа стал лауреатом Большого Детского фестиваля

На III Международном Большом Детском фестивале спектакль «Шинель» Чувашского государственного Театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля победил в номинации «Лучший музыкальный спектакль для старшей возрастной категории». Фестиваль проходил с 17 октября по 30 ноября.

Конкурс проходил в 11 номинациях. В театральной программе лучших выбирали в следующих номинациях: «Лучший драматический спектакль для детей» (младшая и старшая возрастная категория), «Лучший спектакль театра кукол для детей» (младшая и старшая возрастная категория) и «Лучший музыкальный спектакль для детей» (младшая и старшая возрастная категория).

Отметим, что звание лауреата МБДФ – еще одна победа в копилку достижений деятелей культуры Чувашии, которыми стоит гордиться. Недавно лауреатом Национальной оперной премии «Онегин» стал спектакль Чувашского государственного театра оперы и балета «Царская невеста».

Глава Чувашии Олег Николаев отметил успехи артистов и призвал жителей республики рассказывать о достойных поступках, например, в социальных сетях под единым хештегом #ВместеГордимся. Это могут быть достижения в различных сферах: в области культуры, спорта и даже простые житейские случаи.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: Минкультуры Чувашии