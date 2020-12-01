Поручено ужесточить контроль за соблюдением масочного режима

Еженедельное планерное совещание под руководством главы администрации города Валерия Шигашева началось с обсуждения ситуации по коронавирусу. Ситуация в этой части довольно сложная, количество заболевших растет. По официальной информации Роспотребнадзора по состоянию с 27 по 29 ноября зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID — 19, в том числе дети до 14 лет — 1.Всего заболевших коронавирусной инфекцией по городу с начала пандемии — 360 человек.

Мобильные группы ежедневно, в том числе и в выходные дни, проводят рейды по объектам на предмет соблюдения ограничительных мер по противодействию новой коронавирусной инфекции, масочного режима, составляют протоколы фиксации нарушений. Так, в течение прошедшей недели составлено 4 протокола.

Глава администрации поручил членам мобильных групп ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Если водитель автобуса перевозит пассажиров без средств защиты, то на транспортное предприятие налагается штраф. Однако, основная задача водителя — соблюдать правила дорожного движения и следить за дорогой, он не всегда может заметить, остался пассажир в маске после входа в автобус или снял ее. Поэтому ответственность должна быть, в первую очередь, за людьми. К тому же, для пассажиров, игнорирующих обязательное ношение средств индивидуальной защиты, существует наказание – штрафы от одной до тридцати тысяч рублей.

Согласно Указу Главы Чувашии, маски необходимо носить в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Как пояснили в Роспотребнадзоре, местами массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается пространство, где могут сразу находиться более 50 человек.

Прошедшая неделя «была богата» на прорывы на магистральных сетях теплоснабжения и ГВС. Несмотря на то, что данные аварии оперативно устранялись, вопросы об их частом возникновении (несмотря на еще пока плюсовую температуру воздуха) остались. «Изношенность сетей, которая достигает 75%, является основополагающей причиной возникновения прорывов, — сказал Валерий Шигашев. – Однако необходимо проводить дополнительные гидравлические испытания системы, увеличивать давление, пока погода позволяла это, дабы исключить возможные аварийные ситуации в период низких температур и заморозков».

Ряд замечаний высказан в сторону коммунальщиков, которые при проведении расчистки автодорог от снега, вследствие чего зачастую образуется колейность, своевременно не разравнивают ее, что при замерзании создает препятствие. Поручено более детально проработать маршрут следования спецтехники.

В числе основных мероприятий недели – заседание Собрания депутатов, с основным вопросом повестки дня – принятие бюджета города на следующую трехлетку, а также общественные обсуждения по проекту благоустройства в рамках планируемого участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, которые состоятся в эту субботу.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.