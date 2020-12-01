Первая победа ХК «Шумерля» в этом сезоне

Многие шумерлинцы еще помнят, как на городском стадионе, в старой коробке, кипели бурные баталии с участием детской и взрослой хоккейных команд. Хоккей был частью жизни, являлся настоящим праздником спорта, главным городским событием.

В настоящее время в Шумерле созданы необходимые условия для развития этого замечательного и интереснейшего вида спорта: современная хоккейная коробка, освещение, а главное стремление и инициатива возрождения хоккея в нашем городе.

На базе спортивной школы сформирована детская хоккейная команда под руководством тренера-преподавателя Анатолия Дерябина. Под руководством одного из инициаторов возрождения шумерлинского любительского взрослого и детского хоккея — Сергея Январева, сформирована взрослая любительская хоккейная команда ХК «Шумерля».

Хоккейный клуб «Шумерля» не первый год принимает участие в Чемпионате и первенстве Непрофессиональной хоккейной лиги в Чувашской Республике среди сельских любительских команд в дивизионе «Сельский». В 2020 – 2021 хоккейном сезоне шумерлинская команда так же участвует в любительском первенстве хоккеистов.

В этом сезоне в дивизионе «Сельский» за звание сильнейших поборятся восемь команд: ХК «Локо» (г.Канаш), ХК «Ибреси» (п.Ибреси), ХК «Кубня» (Комсомольский район), ХК «Химик» (п.Вурнары), ХК «Рубин» (г.Ядрин), ХК «Пламя» (г.Цивильск), ХК «Шумерля» (г.Шумерля) и ХК «Комсомольск» (с.Комсомольское).

В минувшую субботу, 28 ноября, в ТК «Кристалл» поселка Вурнары состоялся очередной календарный матч Чемпионата и первенства Непрофессиональной хоккейной лиги в Чувашской Республике среди сельских любительских команд в дивизионе «Сельский» между командами ХК «Шумерля» и ХК «Комсомольск», в котором шумерлинские хоккеисты одержали первую победу в этом сезоне, обыграв соперников со счетом 4:3. Поздравляем команду с первой победой в этом сезоне!

Источник: сайт администрации г. Шумерли.