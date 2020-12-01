Власти Чувашии принимают обращения граждан в онлайне

Переход в онлайн продиктован рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Очный прием граждан временно прекращается до особых распоряжений. При этом в правительстве Чувашии продолжают работу с обращениями граждан в онлайн-режиме.

«Рекомендуем направлять обращения посредством почтовой связи либо на Интерактивную приемную на официальном портале органов власти Чувашской Республики», — сообщили в пресс-службе Администрации Главы Чувашии.

Телефоны для справок: (8352) 39-36-43, 64-20-09, 62-34-53.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: canva.com