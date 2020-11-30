Телеканал Совета Федерации расскажет о точках роста Чувашии

Программа «Точки роста» про Чувашию выйдет на телеканале Совета Федерации «Вместе РФ» 1 декабря в 07:30 и в 19:30.

В программе покажут, как устроено почти полностью автоматизированное производство солнечных батарей, как выглядит пятизвездочный коровник со всеми удобствами. Расскажут, откуда в Чувашии добывают экологически чистую лечебную грязь и без чего не могут ездить поезда и летать самолеты.

Съемочная группа побывала на нескольких предприятиях Чувашии: «Хевел», ООО «ЧебоМилк», АО «Элара», АО «Санаторий «Чувашиякурорт», МНТК «Микрохирургия глаза» и Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах.

Кстати, на этом же канале сегодня выйдет еще одно короткое интервью с Олегом Николаевым. Сюжет покажут 30 ноября в 23:15, повторы – 1 декабря в 11:15 и 23:15.

Источник: чувашинформ.рф