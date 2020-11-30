По итогам онлайн приема граждан Олег Николаев решил выйти с инициативой в Госдуму РФ

Сегодня Олег Николаев в онлайн режиме ответил на обращения жителей республики. Прямой эфир в рамках общереспубликанского дня приема граждан, приуроченного он к 20-летию принятия Конституции Чувашской Республики, прошел в группе «Чувашская Республика» во ВКонтакте.

Вопросы к Главе региона принимались заранее на личной странице Олега Николаева в течение нескольких дней. К слову, много комментариев поступило уже во время прямого эфира.

Так, мама ребенка инвалида по зрению Татьяна Миронова уточнила, почему нет возможности для пенсионеров получать пособия по уходу за инвалидом.

«Когда я выйду на пенсию, мне придется найти стороннего человека, который оформит уход и будет получать средства. А по сути, ребенок остается на мне же», — сетовала она.

Олег Николаев заверил, что для решения вопроса, который волнует многих родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами, республика выйдет с законодательной инициативой в Госдуму РФ.

«На мой взгляд, это не совсем справедливая норма, когда родители не могут получить выплаты на детей инвалидов, и для этого приходится придумывать изощренные схемы», – сказал он.

В целом на общереспубликанский день приема граждан Главе республики поступили вопросы по разным тематикам, волнующим жителей Чувашии. На часть из них он ответил в прямом эфире и при этом заверил, что ни одно обращение не останется без внимания.

Источник: чувашинформ.рф