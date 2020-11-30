Олег Николаев поручил начинать подготовку к отопительному сезону уже с весны

30 ноября на еженедельной правительственной планерке обсуждался вопрос подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему отопительному сезону 2020-21 года.

В этом году отопительный сезон в Чувашской Республике начался планово, еще в начале октября. Теплом на сегодняшний день обеспечены все многоквартирные дома и социальные объекты. Однако, несмотря на это, есть 10 муниципальных образований, которые все еще не получили паспорта готовности к отопительному периоду.

«В настоящее время муниципалитеты продолжают устранение замечаний, по готовности будет проведена повторная проверка специалистами Ростехнадзора, по результатам которой теплоснабжающим организациям будет выдан акт готовности к отопительному периоду. По завершению указанной процедуры акт готовности будет выдан и муниципальному образованию», — подчеркнул министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев. Министр отметил, что предположительно акты готовности в скором времени получат — Козловский, Красночетайский, Красноармейский, Комсомольский, Шемуршинский районы и город Шумерля.

Вурнарский, Марпосадский, Циивльский и Ядринский районы пока остаются в зоне риска по неполучению данных паспортов. По словам глав районов, для устранения выданных замечаний необходимы финансовые средства.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что данную работу необходимо было проводить раньше: «Мы с вами начинаем подготовку к отопительному сезону заранее, а только сейчас понимаем, что необходимо было предусмотреть деньги. Сами себе усложняем задачу».

Олег Николаев поручил республиканскому Минстрою усилить внимание по данному вопросу и организовать работу таким образом, чтобы весной иметь четкую картину по болевым местам всех муниципалитетов.

«Очень важно, понимая сегодняшнюю проблему, уже загадывать на завтра и четко планировать и обозначать задачи, которые необходимо решить до начала отопительного сезона», — подчеркнул Глава республики.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: из открытых источников