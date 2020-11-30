Олег Николаев поддержал журналистские расследования

Глава Чувашии Олег Николаев призвал республиканские СМИ проводить журналистские расследования, переходить от новостного контента к аналитическим материалам, чтобы быть интересными читателями.

«Мой призыв к главным редакторам, журналистам – проводить журналистские расследования, соответствующим образом давать информацию под разными углами зрения, чтобы она была, прежде всего, интересна для читателей, а с другой стороны полезна для нас, руководителей, с точки зрения критического отношения к происходящим событиям», – отметил сегодня на еженедельном совещании в Доме Правительства Олег Николаев.

В продолжение темы также обсудили проведение подписной кампании на первое полугодие 2021 года.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов напомнил, что сегодня любое печатное издание можно выписать из дома на сайте «Подписка онлайн».

Кроме того, он сообщил, что с 3 по 13 декабря пройдет последняя в этом году Всероссийская декада подписки, в рамках которой во всех почтовых отделениях издания можно выписать со скидкой.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: cap.ru