Контакт с властями Чувашии теперь доступен через виджеты и мобильные приложения

На официальных сайтах министерств Чувашской Республики и органов местного самоуправления появились виджеты «Расскажи о проблеме».

Через них жители республики могут направить обращения в государственные и муниципальные органы, а также поучаствовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях по проектам благоустройства территории, реконструкции, строительства и т.д.

Виджеты связаны с Единым порталом Госуслуг, поэтому узнать статус и результат рассмотрения обращений можно на сайте в своем личном кабинете.

Также у пользователей есть возможность оценить по пятибалльной шкале полученный ответ.

Кроме того, к властям можно обратиться с проблемами и через мобильное приложение Госуслуги.ПОС. Мобильное приложение доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.

Цифровая платформа обратной связи (ПОС) реализуется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Всего в Чувашии через ПОС поступило 251 обращение, из которых по 178 обращениям работа уже завершена. В ТОПе тем: предоставление горячего питания для младшеклассников, содержание многоквартирных домов и вопросы здравоохранения.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии заработал Центр управления регионом, который будет обеспечивать прямой диалог с жителями и повысит качество работы органов власти.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: из открытых источников