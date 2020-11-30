Конституции Чувашской Республики – 20 лет

Основной закон Чувашии прошел долгий исторический путь и послужил основой государственных органов республики и ее административно-территориального устройства. Первый проект Конституции Чувашской АССР был рассмотрен и утвержден 31 января 1926 г. I (VI) Учредительным съездом Советов в Чувашской АССР. В последующем законодательными органами Чувашии были приняты еще три Конституции: в 1937 г., 1978 г. и 2000 г. Каждый из вариантов Основного закона отражал политические, общественные, социальные и экономические явления, характерные для того или иного исторического периода развития Чувашии.

Современная Конституция Чувашской Республики была принята 30 ноября 2000 г. Государственным Советом. Работа над ней началась еще в 1994 г., когда Указом Президента Чувашской Республики была образована конституционная комиссия по подготовке проекта новой Конституции. Официально в Госсовет Чувашии законопроект, разработанный Конституционной комиссией Чувашской Республики, был внесен 10 апреля 1995 г. В 1997 г. по инициативе депутатов чувашского парламента состоялась научно-практическая конференция «Проект Конституции Чувашской Республики: концепция и пути ее развития». Госсоветом Чувашии было организовано обсуждение проекта в органах местного самоуправления с участием населения, представителями трудовых коллективов, политических партий и иных общественных объединений в течении двух месяцев. За это время парламентарии получили большое количество различных предложений и замечаний к конституционному законопроекту. В 1999 г., желая усовершенствовать конституционный законопроект, депутаты не поддержали подготовленные временной комиссией и парламентским комитетом по законодательству варианты проектов Конституции. Для урегулирования данного вопроса была создана согласительная комиссия, которая впоследствии приняла решение продолжить работу над проектом новой Конституции. В итоге конституционный законопроект был принят 16 июня 2000 г., а окончательный вариант был одобрен депутатами Госсовета Чувашии 30 ноября. 9 декабря того же года Президент Чувашии Николай Федоров подписал Закон Чувашской Республики «О вступлении в действие Конституции Чувашской Республики».

Конечно, за 20 лет в Основной закон вносились изменения, но лишь с целью соответствия новому времени и решения вновь возникающих вопросов.

На снимке: Н.В. Федоров дает присягу во время инагурации 28 декабря 2001 г.

Источник: Госархив современной истории Чувашии.