Дорогие земляки! Поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием со дня принятия Конституции Чувашской Республики!

Сегодня можно с уверенностью сказать, что документ, принятый 30 ноября 2000 года, выдержал проверку временем и доказал свою эффективность.

Конституция является надёжным фундаментом для развития региона. Исполнение конституционных норм – это залог успешного движения вперед, от которого зависит благополучие республики, ее научно-технологическое и социально-экономическое развитие. Именно поэтому нам важно беречь ценности, провозглашенные в этом документе.

Дорогие жители Чувашии, от всей души поздравляю вас с 20-летием со дня принятия Конституции республики. Желаю новых достижений во благо нашей малой родины. С праздником!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.