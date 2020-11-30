В Шумерле прошел открытый турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Г.Н. Герасимова

29 ноября в спортивном зале «Школа бокса им. Г.Н. Герасимова» МАОУ ДО «ДЮСШ» состоялся VI открытый турнир города Шумерля по боксу, посвященный памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Г.Н. Герасимова.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции оргкомитетом было принято решение о проведении данного соревнования при ограниченном участии спортсменов.

В этом году на шумерлинском ринге встретились команды из городов Шумерля и Чебоксары, Шумерлинского района, с. Аликово.

Участников боксерского турнира на торжественном открытии приветствовали начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Андрей Железин, директор МАОУ ДО «ДЮСШ» Сергей Кузнецов, главный судья соревнований Александр Фазлуллин и соорганизаторы турнира, которые пожелали юным боксерам успехов.

Каждый бой был по-своему красив и зрелищен. Все спортсмены старались показать свои навыки владения боем.

По итогам турнира победителями стали:

до 28 кг — Гаврилов Даниил (г. Шумерля)

до 32 кг — Флусов Роман (г. Шумерля)

до 34 кг — Эрре Дмитрий (Шумерлинский район)

до 34 кг — Егоров Кирилл (г. Шумерля)

до 50 кг — Макаров Кирилл (г. Шумерля)

до 42 кг — Тарасов Артем (г. Шумерля)

до 52 кг — Александров Вадим (Шумерлинский район)

до 64 кг — Курналеев Никита (г. Шумерля)

до 48 кг — Николаев Александр (с. Аликово)

до 52 кг — Атрашкина Светлана (Шумерлинский район)

до 75 кг — Медведев Александр (г. Шумерля)

По завершению турнира победители и призеры соревнований были награждены грамотами, медалями и призами.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.

СПРАВОЧНО

Геннадий Николаевич Герасимов, которому посвящен турнир, — мэтр мирового, российского и чувашского бокса, он один из тех, благодаря которому бокс жил, рос и побеждал даже в самые непростые для спорта времена.

За время своей боксерской карьеры Геннадий Николаевич воспитал 20 Мастеров спорта СССР. Среди его воспитанников есть Олимпийский Чемпион, Чемпионы Мира и Европы. При его педагогическом таланте многие сотни ребят приобщились к занятиям физкультурой и спортом, нашли себя в жизни, стали хорошими специалистами в городах и районах не только Чувашии, работают на благо родины по всей России и ближнего зарубежья.

Геннадий Николаевич — заслуженный тренер РСФСР (1968), заслуженный тренер СССР (1968), заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской АССР (1984). Лучший тренер Советского Союза 1983 года, Отличник физической культуры СССР, награжден медалью «За трудовую доблесть», в 2011 году награжден орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Геннадий Николаевич Герасимов ушел из жизни на 85-ом году, 24 сентября 2015 года. Безграничная преданность своему делу, тренерский талант и вера в воспитанников всегда вызывали уважение окружающих.

Светлая память о нем навсегда хранится в сердцах тех, кто его знал.