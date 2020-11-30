В Чувашии выйдет книга, посвящённая истории подвига строителей оборонительных рубежей

Об этом Глава Чувашии Олег Николаев заявил на мероприятии, посвященном 100-летию Чувашского книжного издательства. В следующем году издательство выпустит книгу, посвященную подвигу чувашского народа на строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

«Соответствующие задачи книжное издательство поставило перед собой. Сотрудникам предстоит изучить архивы, добраться до истины и подать этот материал в доступной и содержательной форме, чтобы издание было интересно самым разным группам населения Чувашкой Республики и не только. Мне кажется это очень правильно», — подчеркнул Олег Николаев 30 ноября на праздновании векового юбилея Чувашского книжного издательства.

На этом же мероприятии руководитель региона предложил поменять подходы к изучению чувашского языка и культуры, чтобы информация в учебниках подавалась в более привлекательной и доступной форме.

«Мы должны переосмыслить подходы и подавать информацию таким образом, чтобы ученики не просто заучивали грамматику, а интересовались изучением языка, стремились говорить на нем и понимать его. Важно показать, что через язык можно прикоснуться к глубинной истории и богатству чувашского народа», — сказал Олег Николаев в завершении своего выступления. При этом он подчеркнул, что в перспективе подобными современными изданиями по изучению чувашского языка и культуры должны быть обеспечены все школы и библиотеки республики.

Ранее мы сообщали, что правительство Чувашии планирует обновить учебник по чувашскому языку.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: cap.ru