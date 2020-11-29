1 декабря пройдёт #ЩедрыйВторник

1 декабря в России пройдёт всемирный день благотворительности, основная цель которого – дать новый импульс развитию культуры меценатства и вовлечь как можно больше людей в добрые дела. Однако в этом году мероприятия в рамках инициативы #ЩедрыйВторник будут проводить вплоть до 8 декабря. Организатором проекта в России выступает Фонд развития филантропии «КАФ» (сайт www.givingtuesday.ru

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств. Социально ответственным компаниям эта акция позволяет проинформировать общество о своей социальной деятельности, активизировать добровольчество среди сотрудников.

В 2016—2019 годах к акции #ЩедрыйВторник присоединилось свыше 4 тыс. организаций из всех регионов России. Они провели более 7 тыс. благотворительных событий. В дни проведения акций пожертвования в благотворительные организации увеличиваются в среднем в 2 раза.

Источник: «КАФ».