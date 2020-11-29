Ребенок и закон: как защитить жилищные права детей?

Эксперты Кадастровой палаты ответили на несколько вопросов, связанных с правами детей на недвижимость, которые граждане чаще всего задают.

— Нужно ли делать прописку ребенку?

— Место жительства детей до 14 лет и граждан, над которыми установлена опека, – это место, где проживают их родители, усыновители или опекуны. Это означает, что зарегистрировать ребенка до 14 лет можно только по месту регистрации его законных представителей или одного из них, усыновителя или опекуна.

Ребенок может владеть или не владеть жильем своих законных представителей, но провести процедуру регистрации необходимо. Если этого не сделать, то собственника и должностных лиц, не узаконивших прописку несовершеннолетнего, могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф.

— Нужно ли согласие третьих лиц на вселение ребенка? Например, арендодателя или родственников, проживающих в этом же месте.

— Нет, для вселения несовершеннолетних детей к их родителям не нужно согласие третьих лиц, имеющих права на помещение, в которое вселяется ребенок. Право на совместное проживание детей с родителями закреплено в законе. Это положение подтверждают и другие нормы. Например, статья 70 Жилищного кодекса Российской Федерации и статья 679 Гражданского кодекса Российской Федерации.

— Хочу продать жилье, в котором проживает маленький ребенок. Мне нужно получать согласие органов опеки и попечительства?

— Если ребенку не принадлежит доля отчуждаемого жилого помещения, а он просто проживает в нем, то согласие органов опеки и попечительства не требуется. Исключением является случай, описанный в пункте 4 статьи 292 ГК РФ.

Согласие потребуется, если несовершеннолетний владеет частью отчуждаемого недвижимого имущества. Эта норма направлена на то, чтобы избежать конфликта интересов между ребенком и родителями, опекунами или попечителями, так как дети не в состоянии в полной мере понять и защитить свои имущественные права.

— Какие права получит ребенок, если его прописать в родительскую квартиру?

Права пользования. То есть продавать, дарить или наследовать квартиру он не сможет. Наличие регистрации у ребенка не означает, что он автоматически станет совладельцем жилплощади родителей или, наоборот, потеряет свои жилищные права.

Источник: ФКП.