Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с Днём матери

Этот праздник мы посвящаем тем, кто подарил нам жизнь, чья любовь и забота сопровождают нас всегда.

Именно сегодня мы выражаем вам свою безграничную признательность за то, что вы делаете для своих детей. Особая благодарность многодетным мамам, матерям-героиням, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам.

Земной поклон вам, дорогие хранительницы домашнего очага, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевное тепло!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья! Тёплых домашних праздников, приятных подарков, заботы близких и неиссякаемой энергии!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.