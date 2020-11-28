Раскрываем в детях творческий потенциал

В рамках празднования Дня матери в группе «Настоящие друзья» детского сада № 15 «Сказка» реализуется проект «Моя мама самая…». Он охватывает семейные традиции, организацию творческой мастерской по изготовлению украшений своими руками

В нашей группе работает выставка «Украшение для мам». Здесь и разнообразные яркие бусы, браслеты, серьги, ободки, ожерелье, брошки, заколки. Например, Артем Князьков кропотливо и ярко украсил сережки и колье из макарон-бабочек. У Жени Мурашкина получилось «золотое» макаронное ожерелье, у Киры Разуваевой — красная брошь для мамы и браслетик для сестренки. Илья Степанов собирал не один вечер бусы из «черного янтаря». Работа Арсения Афонина из атласных лент и «жемчуга» тоже восхитила многих. А Даша Ильина собрала свои бусы из перламутровых пуговиц разной величины. Софья Елизарова долго любовалась разнообразием атласных лент, сортировала их на широкие и узкие, завязывая разные бантики. Вместе с мамой сделала нежный ободок, который Софья сразу и примерила. У Светы Трошиной — цветочное украшение.

Можно только удивляться и восхищаться красотой изделий, выполненных своими руками! Мы благодарим родителей, принявших активное участие в создании совместных творческих работ.

О. Красильникова, воспитатель д/с № 15.