Как строили Сурский рубеж

Решила поделиться с читателями газеты «Вперед» своими воспоминаниями по рассказам матери Кошкиной Евдокии Григорьевны – участницы строительства Сурского оборонительного рубежа.

Когда маму направили строить Сурский оборонительный рубеж, у неё дома оставались 2-летний сын с больной свекровью и эвакуированная из Ленинграда семья военного: молодая женщина Юля, дети Толя и Галя. Мать часто нам рассказывала, в каких трудных условиях приходилось трудиться на строительстве Сурского рубежа. Она работала в составе бригады, куда входили жители села Ходары и деревни Пилешкасы. Работали в трескучий мороз, долбили землю. Верхний слой снимался с трудом, крошками. Орудий труда не хватало, особенно носилок. За ними и ночью нужен был глаз да глаз, так как могли украсть рабочие соседних бригад. Земля была песчаная. Когда доходили до незамерзшего грунта, копали внутри траншеи. Часто случалось, что обрушивался верхний слой. Из-за этого были и несчастные случаи. Кто работал наверху, вместе с землёй проваливались вниз. Наша мать из-за сильного падения на голову получила травму. 3 дня пролежала в землянке, не смогла вставать на ноги, так как сильно кружилась голова. Из-за завалов земли работающие внизу иногда оказывались под землёй. Однажды у одного рабочего из-под завала торчали одни ноги, его быстро откопали и спасли.

Лес корчевали с корнями. Во время работы, чтобы земля не замерзла, участок работы на ночь укрывали ветками хвойных деревьев. Из-за сильных морозов люди грелись около костра, от этого портилась верхняя одежда. Лапти быстро изнашивались. Портянки (шерстяные самотканые) сушить было негде, ночью стелили под себя. Жили в землянках. Вшей было полно, около костра сидели и уничтожали, кто как мог. Обед варили на костре. Спичек не было, зажигали двумя камнями (огниво), заранее делали заготовки бересты и лучинок. Чтобы костёр не погас, дежурили по очереди.

У молодой женщины, Пелагеи Голиновой, вспоминала мама, на теле кругом были фурункулы и она не могла работать. Её поставили готовить для бригады еду, в большом котле часто варили кашу. За продуктами по очереди отправляли на лошади домой. Хорошие лошади были все на войне. Лошадь была слабая, на повозке нельзя было сидя ехать, пришлось за повозкой почти всю дорогу бежать, чтобы согреться, не замерзнуть. К сожалению, имена всей ходарской бригады я не помню, вспомнила только тех, кто был из нашей улицы: Агриппина Викторовна Викторова, её сестра Наталья Викторовна Егорова, Пелагея Голинова, Мария Михайлова, Степанида Шуськова, Евдокия Михайлова, Евдокия Григорьевна Кошкина, Васса Григорьевна Сеньхон, Вениамин Викторович Чернилов, Степан Сырмолотов. Позже молодой парень Вениамин Чернилов и Степан Сырмолотов погибли на войне.

З. Кошкина.