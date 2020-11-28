За последние дни жителей республики, получающих бесплатные лекарства, стало в 4 раза больше

Об этом Глава Чувашии Олег Николаев рассказал в пятницу вечером в прямом эфире программы «Факты» на телеканале Россия-24.Руководитель региона сообщил, как в Чувашии реализуется принятое на федеральном уровне решение о дополнительном финансировании бесплатного лекарственного обеспечения пациентов с COVID-19, получающих лечение на дому.«Амбулаторные ковид-центры, которые развернуты, обеспечены транспортом. Работают колл-центры, мы мобилизовали волонтеров. И за последние четыре дня количество пациентов, которым доставляются лекарственные препараты бесплатно, выросло в 4 раза. Таким образом в целом ситуация стабилизируется. Надеемся, что в ближайшее время мы будем фиксировать более спокойную и стабильную обстановку», — ответил Олег Николаев ведущей на вопрос, какова обстанвока с коронавирусом в Чувашии.Напомним, в регионе работают 30 амбулаторных ковид-центров. Также для пациентов с COVID-19, получающих лечение на дому, работают специальные «горячие линии».
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