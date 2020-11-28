Детское удерживающее устройство – для сохранения жизни и здоровья

На территории Шумерли, Шумерлинского и Красночетайского районов за 10 месяцев 2020 года произошло 5 ДТП с участием детей и подростков. 5 детей получили ранения.

Напоминаем, что для безопасности ребенка необходимо использовать детское автокресло или иное удерживающее устройство. Оно предотвратит травмирование ребенка при экстренном торможении или при ДТП. Никогда не перевозите ребенка на коленях! Во-первых, при столкновении вы не удержите ребенка, а во-вторых, можете придавить его собой. Никогда не пристегивайте себя и ребенка одним ремнем и не разрешайте при движении автомобиля стоять ребенку между спинками сидений.

Согласно ст. 22.9 Правил дорожного движения перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сидении — только с использованием детского удерживающего устройства (автокресла). Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сидении мотоцикла или скутера. За данное административное правонарушение по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в сумме 3000 рублей.

С. Илларионов, ст. госинспектор ОГИБДД МО МВД РФ «Шумерлинский».

Из сводки МВД по Чувашии

В автоаварии погиб 3-летний мальчик

23 ноября в Шемуршинском районе возле села Трехизб-Шемурша «Фиат» под управлением 24-летней женщины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой-Приорой». Трехлетний сын водителя иномарки, который не был пристегнут в детском удерживающем устройстве, от удара вылетел из салона и получил серьезные травмы. Довести до медицинского учреждения ребенка не успели, он скончался по пути в больницу.