Глава Чувашии рассказал, как в Чувашии прошло тестирование вакцины от ковид

<<Надо сказать, что в рамах третьего этапа испытания «Спутник V» мы получили небольшую партию вакцины, и в первую очередь вакцинацию прошли врачи, работающие передовой. Все, кто вакцинировался, перенесли ее достаточно комфортно. Все врачи чувствуют себя хорошо и продолжают трудовую деятельность в «красной зоне»», — рассказал Олег Николаев в прямом эфире программы «Факты» на телеканале Россия-24.

Отвечая на вопрос ведущей о готовности Чувашии к появлению вакцины для массовых прививок Глава Чувашии отметил, что в республике желающих вакцинироваться пока добавляют в лист ожидания.

«Мы, как и вся страна, находимся в ожидании вакцины. Людей, которые желают вакцинироваться, достаточно много. Поэтому ведем их запись и составляем соответствующий реестр. Кроме того, несколько месяцев назад закупили необходимое оборудование, подготовили пункты вакцинации обучили медиков. В целом инфраструктура для вакцинации населения при поступлении вакцины у нас подготовлена и находится, как говорится, «в полной боевой готовности»», — добавил он.