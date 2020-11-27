12 декабря 2020 года пройдет Всероссийский тест на знание Конституции Российской Федерации

12 декабря 2020 года Общественное Движение «Гражданин» в пятый раз проводит просветительскую акцию «Всероссийский тест на знание Конституции Российской Федерации». Мероприятие проходит ежегодно при поддержке крупных общественных организаций, федеральных законодательных и исполнительных органов власти, лидеров общественного мнения, средств массовой информации и блогеров.

Цель Акции – повышение общей правовой грамотности и знания Основного закона России, популяризация общественно-политических наук.

Организаторы уверены, что подобные мероприятия не только способствуют пониманию ценностей гражданских прав и обязанностей, но и построению общества с высокой правовой и патриотической культурой.

Число участников и география Всероссийского Теста на знание Конституции Российской Федерации растет с каждым годом: в 2016 году в Акции принимали участие всего несколько учебных заведений, а в 2019 году количество участников всех возрастов превысило 280 000 человек по всей России, в тестировании приняли участие русскоговорящие общины в Греции, Монголии, Гвинеи, Нигерии. Выросло не только количество участников ежегодной Акции, но и уровень знаний относительно конституционных прав и обязанностей граждан: за 4 года средний балл поднялся с 6 до 11 из 20 возможных баллов.

В 2020 году для всех участников акции запланировано проведение онлайн марафона, в котором примут участие лидеры общественного мнения, политики, блогеры и многие другие популярные гости, а также победители, показавшие наилучшие результаты в тестировании. Партнерская программа с ВУЗами позволит участникам, набравшим наибольшее количество баллов, воспользоваться поощрениями в случае поступления в ВУЗы-партнеры Акции.

Для аккредитации площадок в срок с 15.11.2020 до 08.12.2020 необходимо заполнить анкеты кураторов площадки Акции согласно приложенной инструкции на сайте гражданин.дети.

Подробная информация об условиях и правилах участия предоставлена в Положении Акции и на официальном сайте гражданин.дети (www. гражданин .дети), а также в группе ВКонтакте (https://vk.com/citizz).

Приглашаем всех желающих принять участие в данной акции.

Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции