19 ноября на очередном заседании Собрания депутатов была представлена информация об основных итогах социально-экономического развития Шумерли за 9 месяцев года. Как следовало из доклада первого заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам Елены Туличевой, на фоне пандемии по многим сферам жизнедеятельности города отмечен уход в минус по сравнению с прошлогодним периодом

Так, оборот организаций (без учета субъектов малого и среднего бизнеса) снизился на 2,2 млрд рублей – до 10,4 млрд рублей. Из них порядка 8 млрд рублей – доля двух градообразующих промпредприятий. По МСП падение — около 300 млн рублей. В то время как организации общепита, оборот которых за январь—сентябрь составил 4,2 млн рублей, «провалились» почти на 40 %, розничная торговля, хоть и снизила оборот по сравнению с 9 месяцами 2019 года, но все же показала прирост в 14,4 % преимущественно за счет онлайн-торговли. Естественным следствием стало недополучение местным бюджетом налоговых доходов. Малый и средний бизнес города недодал в городскую казну около 4 млн рублей по сравнению с прошлогодним периодом.

Что касается параметров бюджета, то из запланированных на год 577,5 млн доходов за январь—сентябрь получено 333,3 млн рублей. Выпадающие доходы, собственные и бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности, составили 28,9 млн рублей. Расходов осуществлено на сумму 406,7 млн рублей, или на 61,2 % от годовых назначений.

По размеру среднемесячной зарплаты (без учета МСП), Шумерля занимает 3-е место среди городов — 31,5 тыс. рублей. Как и по уровню безработицы – 4,28 %. В малом и среднем бизнесе средняя зарплата снизилась с 16908 до 16300 рублей.

Наталья Владимирова.