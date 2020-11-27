Роспотребнадзор Чувашии напомнил, что не вся пневмония ковидная

Данные по результатам исследований анализов пациентов с внебольничной пневмонией привела сегодня руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская. На заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу она сделала акцент на том, что не вся пневмония вызвана опасным вирусом COVID-19.

«За последнюю неделю улучшилась работа по расшифровке внебольничных пневмоний. В 48,2% случаев возбудители обнаружены. В сравнении с предыдущей неделей этот показатель был 38,8%. Из обнаруженных коронавирус составляет 25%, на предыдущей неделе было 16%. Остальные возбудители – это микоплазма, различные виды бактерий и вирусы. Причем последние это аденовирус, вирус парагриппа и респираторно-синцитиальный вирус, которые вызывают тоже пневмонию», — заявила Надежда Луговская.

По оперативной информации на прошедшей неделе в республике зарегистрировано 966 случаев заболеваний внебольничной пневмонией. Заболеваемость выросла на 8,2%, однако по сравнению с предыдущей неделей рост все-таки замедлился.

Отметим, что на этом же заседании оперштаба стало известно, что в Чувашию поступит новое оборудование для лечения ковидных больных.

Источник: чувашинформ.рф Фото: cap.ru