Рожденным в День чувашской вышивки

Вчера, 26 ноября, в республике впервые отметили День чувашской вышивки, учрежденный Указом Главы Чувашской Республики. В рамках праздника прошла инициированная Олегом Николаевым акция «Рождённый в вышивке» — в этот день все родившиеся малыши получили подарки с национальным колоритом — распашонки с вышитыми элементами чувашского орнамента. Мастера фирмы художественных промыслов «Паха т.р.» на одежде для новорожденных вышили символы, обозначающие детство, талант и успех, жизнь в мире и согласии, а также древо рода. К распашонке также прилагаются поздравительная открытка от Олега Николаева, игрушка-погремушка и книга-альбом Евгении Жачевой «Чувашская вышивка».

Наша газета не могла пропустить такое важное событие и с разрешения главврача Шумерлинского ММЦ направилась в родильное отделение.

В этот знаменательный день в Шумерле на свет появились две девочки. Их мамы – жительницы Вурнарского района, 28-летняя Олеся Егорова и 27-летняя Людмила Харитонова.

У Олеси – это второй ребенок, у Людмилы – третий. Мамочки чувствуют себя хорошо и благодарят врачей и медсестер за удачные роды. Обе светятся от счастья, глядя на своих малышек… Сегодня для каждой из них – особенно значимый день.

Пока мамы принимали подарки, новорожденные девочки мило сопели в своих кроватках. Хочется надеяться, что первые одежки с чувашским орнаментом станут для них настоящими семейными талисманами и оберегами на всю жизнь.

День чувашской вышивки приурочен ко дню рождения известной советской художницы по вышивке Екатерины Ефремовой, которая внесла весомый вклад в перевод на профессиональную основу народного искусства Чувашии и в сохранение вековых традиций ручной вышивки чувашского народа.

Когда верстался номер, нам сообщили из родильного отделения, что на свет готовится появиться еще один малыш.

Ольга Дмитриева.