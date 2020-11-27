В ноябре Шумерлинским районным судом были рассмотрены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Жителям Алатыря и Аликовского района в итоге пришлось уплатить штрафы.

34-летняя жительница Алатыря вместе с 4-летней дочерью побывала в Турции, а когда вернулась оттуда 12 сентября, то прошла лабораторное исследование на антитела к коронавирусу, как и положено, заполнила на сайте госуслуг анкету для прибывающих и разместила информацию о результатах анализа. Однако при рассмотрении приложенных документов было установлено, что женщина прошла лабораторное исследование на COV1D-19 не тем методом, который указан в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ (метод ПЦР). Поэтому ее действия были расценены территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашии в Шумерле как административное правонарушение и протокол об этом направлен в суд. 3 ноября женщине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Аналогичный штраф 13 ноября был присужден 44-летнему жителю Аликовского района. Он прибыл из Турции 21 августа, однако не выполнил требование в 3-дневный срок разместить на Едином портале государственных и муниципальных услуг информацию о прибытии и о результатах лабораторных исследований. Его заявление было размещено много позднее, 22 октября. Спустя неделю по данному факту был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, и передан в суд. 13 ноября мужчина был признан виновным и получил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Следует отметить, что санкции данной статьи КоАП РФ влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

По информации Шумерлинского райсуда.