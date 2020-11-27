Помощник министра здравоохранения России прокомментировала ситуацию с COVID-19 в Чувашии

Олеся Старжинская отметила, что в Чувашии в основном необходимо амбулаторное лечение. Об этом помощник Михаила Мурашко заявила, подводя итоги двухдневной работы в республике.

«Для стабилизации ситуации в регионе требуется командная работа специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и специалистов, оказывающих помощь в условиях круглосуточного стационара. Большая часть пациентов имеют показания к амбулаторному лечению заболевания, поэтому необходимо сфокусироваться на первичной медико-санитарной помощи пациентам с COVID-19, сделать эту помощь более доступной и качественной. При этом, в обязательном порядке должна быть обеспечена выдача бесплатных лекарств в соответствии с назначением врача уже в день постановки диагноза, без необходимости для пациента обращаться в аптечные организации. Лекарственная терапия должна соответствовать Методическим рекомендациям Минздрава России», — сказала она.

Отметим, что 25-26 ноября с участием помощника федерального министра здравоохранения было проведено рабочее совещание в Минздраве Чувашии.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов доложил, что в республике развернуто 3295 коек, из них для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на него — 2800 коек, для долечивания — 105 коек в 16 медицинских организациях. В резерве находятся 390 коек в филиале Красноармейской ЦРБ в Больнице скорой медицинской помощи — 100 коек в Санатории «Надежда» — 50 коек, в Санаторий «Чувашиякурорт» — 240 коек.

«Все рекомендации Минздрава России будут учтены в работе Минздрава Чувашии», — сказал он.

Кроме этого, Олеся Старжинская посетила Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Больницу скорой медицинской помощи и Центральную городскую больницу.

В продолжение рабочего визита она ознакомилась с организацией «call-центров», работой компьютерного томографа, мобильных выездных бригад, разделением потоков пациентов. Также Олеся Старжинская осмотрела палаты интенсивной терапии в «красной зоне», где получают лечение тяжелые больные.