Определены дворовые территории для благоустройства в 2021 году

59 млн рублей предусмотрены Шумерле на 2021 год на благоустройство дворовых территорий в рамках Указа № 139 от 27.11.2019 г. «О дополнительных мерах повышения комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики». Комиссия в составе руководства администрации города, депутатов городского Собрания обсудили план дальнейших мероприятий в этой части, определив дворовые территории.

Принято решение в 2021 году благоустроить дворы, в этом году не вошедшие в программу, но имеющие проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу. Сюда вошли дворовые территории по следующим адресам: ул. Горького д. 35 — Урицкого, д. 8; ул. Маршала Жукова, д. 2; ул. Маршала Жукова, д. 3 — К. Маркса, д. 9; ул. Коммунальная, д. 6 – ул. Строителей, д. 4; ул. Ленина, д. 1 — Октябрьская, д. 21; ул. Ленина, д. 13, 15; ул. Щербакова, д. 26, 28 — Октябрьская, д. 6, 8, 10.

Учитывая особенности работы по данному направлению, нюансы и проблемные моменты, решено уже в этом году объявить аукцион по определенным проектам.

Напомним, что в текущем году 6 дворовых территорий было благоустроено, на что потрачено 38 млн рублей. Несмотря на то, что в ходе работ было выявлено много особенностей и неучтенных проектами моментов, жители, а особенно дети и подростки, очень довольны такими преобразованиями. А это, пожалуй, главный эффект от проведенной работы.

А. Андреева.