Мониторинг бюджетов показал…

На 1 ноября 2020 года в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов поступили доходы в сумме 21284,4 млн рублей, в том числе собственные (налоговые и неналоговые) доходы – в сумме 6193,8 млн рублей. Снижение к уровню аналогичного периода 2019 года составило 4,3

В 13 муниципальных образованиях обеспечено поступление собственных доходов выше уровня аналогичного периода 2019 года. Наибольший рост — в Яльчикском (на 8,1 %), Порецком (на 4,5 %), Шумерлинском (на 4,5 %), Комсомольском (на 4,4 %), Цивильском (на 4,3 %) районах. В 13 муниципальных образованиях поступление собственных доходов ниже, наибольшее снижение — в Канаше (на 15,4 %), Шумерле (на 14,2 %) и в Ядринском районе (на 10,8 %).

Поступление налоговых доходов в местные бюджеты составило 5047,9 млн рублей, рост к уровню аналогичного периода 2019 года – на 1,4 %. По неналоговым доходам произошло снижение на 23,3 %. Их поступило 1145,9 млн рублей.

Расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов составили 22955,3 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2019 года на 6,1 %.

Источник: Минфин Чувашии.