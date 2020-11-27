«Мобильная бригада» на страже детства

В рамках социального проекта «Семья – наш теплый дом» специалисты по социальной работе Шумерлинского комплексного ЦСОН используют технологию «Мобильная бригада». Эта форма работы является одной из эффективных по социальному патронажу семей и детей, позволяет оказать своевременную и квалифицированную помощь в решении различных проблем.

Рейды «мобильная бригада» совместно с субъектами профилактики проводит практически ежедневно: посещаются на дому семьи, с родителями проводятся беседы об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, о соблюдении прав детей в семье, беседы по вопросам формирования внутрисемейных и межличностных взаимоотношений, формирования здорового образа жизни и избавления от алкогольной зависимости, по соблюдению мер пожарной безопасности. Особое внимание уделяется профилактике детского травматизма и детской смертности от внешних причин.

В период со 2 по 10 ноября «мобильной бригадой» было осуществлено 3 выезда. Посещено 12 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются 34 ребенка. В одной семье матери было оказано содействие в получении квалифицированной медицинской помощи врача-нарколога, в другой – помогли получить медицинскую помощь малолетнему ребенку.

Организация работы по межведомственному взаимодействию помогает оперативно решать проблемы, возникшие в семье, способствует эффективному достижению результата.

ШКЦСОН.