Мамочка моя родная…

Знакомьтесь: это моя мама — Галина Михайловна Степанова. Сейчас ей 82 года. Она родилась в с. Медяны, в обычной рабочей семье, была вторым ребенком, закончила только 3 класса и пошла помогать отцу на железную дорогу. Он работал путейцем, семье приходилось несладко, ведь годы были послевоенные.

Мама с папой познакомились на танцах, поженились, вскоре у них родились сын и дочь. Было и холодно, и голодно, и ссорились. Было много-много всего, но на протяжении всего своего детства я видела, насколько мудрая моя мама и какой она добрый и заботливый человек.

Какие бы ни были трудные времена, мама всегда выходила достойно из разных жизненных ситуаций. Она работала на комбинате автофургонов, приходила поздно, уставшая. Но каждые выходные у нас дома пахло пирогами.

Я помню, как мама нас учила уважать и любить свою семью, беречь ее, прощать людей.

Моё утро начинается со звонка мамы: «У меня всё хорошо…» Дорогая моя мамочка! Я очень тебя люблю и знаю, что ты будешь читать эту статью, вытирая с щёк слёзы.

Берегите мам, они нам подарили самое ценное — жизнь. Мы дети, пока они есть. Они — наши крылья, наши ангелы, мы в вечном долгу перед ними, их вера в нас окрыляет. Поддержка в трудную минуту, когда, кажется, уже ничего не может нам помочь.

Спасибо, мамочка, тебе за все. Я не смогу вернуть тебе даже сотую долю того, что ты делаешь для меня.

С. Мищенко.