Женщина на селе и труженица, и хозяйка

В преддверии Дня матери хочу рассказать о скромной, трудолюбивой женщине, ветеране труда – Галине Васильевне Потрекеевой, которая сегодня, 27 ноября, отмечает свой 70-летний юбилей.

Галина Васильевна уроженка Красноармейского района, родилась и выросла в многодетной семье. После окончания восьмилетней школы поступила учиться на штукатура-маляра. Свою трудовую биографию начала в одном из строительных управлений Новочебоксарска.

В 1970 году вышла замуж за уроженца поселка Петропавловск Шумерлинского района Аркадия Ивановича Потрекеева. В деревне Шумерле супруги поселились в 1973 году. В любви и согласии дожили до золотой свадьбы, воспитали двух замечательных дочерей.

К сожалению, в августе этого года Аркадий Иванович скончался.

Общий трудовой стаж Галины Васильевны составляет 43 года. Она ответственно относилась к своей работе и в совхозе «Шумерлинский», и в СХКП «Дружба», и в Шумерлинской МТФ, и в «Водоканале». Коллеги всегда отзывались о ней как о доброжелательной, трудолюбивой сотруднице.

За многолетний добросовестный труд Галина Васильевна неоднократно награждалась грамотами, дипломами и благодарностями. В разные годы являлась депутатом Шумерлинского районного Совета народных депутатов, депутатом Магаринского и Шумерлинского сельских советов, народным заседателем Шумерлинского районного народного суда.

Галина Васильевна и сейчас всегда в центре общественной жизни деревни. Например, ее стараниями по улице Мичурина проведен водопровод, за что жители говорят спасибо. Она является читателем сельской библиотеки и активной участницей проводимых в деревне мероприятий.

От имени жителей деревни Шумерли желаю Галине Васильевне крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, хорошего настроения. Пусть всегда её окружают добрые и искренние люди, а родные и близкие заботятся и ценят.

Л. Кадеева, зав. Шумерлинской сельской библиотекой.