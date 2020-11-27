Елена Каширина: «Нужно уметь дружить со своим ребёнком»

14 ноября в чебоксарском Центре развития маунтинбайка прошло первенство республики по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 1997—2005 гг. рождения. В этом соревновании лучшей в весовой категории +71 кг стала шумерлинка Ольга Каширина. Кроме того, как сообщается на сайте ДЮСШ «Олимп», она установила новый рекорд Чувашской Республики. «Несмотря на ситуацию, связанную с ограничениями и долгим отсутствием тренировок, за два месяца Оле удалось восстановить физическую форму и достойно выступить. Установленный рекорд в общей сумме составил 125 кг, именно этот вес и оказался рекордным», — с гордостью рассказала о достижении дочери мама, Елена Каширина.

У журналистов газеты установились тесные рабочие отношения с Еленой, ведь она возглавляет городскую централизованную библиотечную систему. И тем интереснее было узнать о той атмосфере, в которой росла и воспитывалась Оля. Пока девушка усиленно грызёт гранит науки в Чебоксарском профессиональном колледже им. Н.В. Никольского и занята на тренировках, «завесу тайны» приоткрывает Елена.

Корр.: Елена, семья у вас, можно сказать, «культурная» династия — и Ваша мама Любовь Григорьевна, и Вы многие годы посвятили библиотечной работе. У Оли наверняка тоже есть задатки культработника. Почему же она не пошла по вашим стопам?

— Все верно. Наша династия на двоих насчитывает 66 лет искренней любви и верности родной культуре. Много это или мало, судить не мне. Именно мама научила меня, еще маленького ребенка, любить книги, их запах, огромные, как казалось мне в детстве, книжные стеллажи и тишину, которая ассоциировалась с чем-то таинственным и волшебным. В нашей семье всегда любили книги, родители устраивали для нас с братом семейные прочтения, читали по ролям, обсуждали жизнь литературных героев. Эти теплые воспоминания останутся навсегда!

Мама воспитала во мне качества, которые стали крепким фундаментом в моей профессиональной и повседневной жизни. Что касается дочери, то еще в совсем недавнем прошлом она являлась участником и активным помощником многих культурных и библиотечных событий. В ней, несомненно, развита любовь к культуре и искусству, гуманитарным дисциплинам. Оля — разносторонняя личность. Она увлечена творчеством Сергея Есенина, следит за книжными новинками. В свободное время продолжает работать над созданием небольших очерков-воспоминаний о своей семье.

Признаться, я надеялась, что выбор дочери будет определен в области филологии или культуры. Мои же родители видели ее в медицине, а дедушка Коля — в военной сфере. Но, как показало время, она отдала свое сердце спорту, влюбившись в него со всей искренностью, посчитав, что пришло время продолжить когда-то зародившуюся спортивную династию Кашириных. В юности мой супруг, Олин папа, занимался гиревым спортом, а его родная сестра Алена со школьной скамьи и по сей день серьезно увлечена баскетболом, волейболом и теннисом.

Корр.: Почему именно тяжелая атлетика — весьма «не женский» вид спорта? Характер способствовал выбору?

— В тяжелую атлетику Ольга попала случайно. Когда она училась в 8-ом классе школы № 1, учитель физической культуры Владимир Анатольевич Алексеев предложил ей посетить детскую спортивную школу нашего города. Оля рассказывала, что, когда пришла на первое занятие и взяла в руки гриф весом 20 кг, то как-то интуитивно поняла – это её. Как и атмосфера, царившая вокруг, и люди. Именно тогда, ноябрьским вечером трехлетней давности, и произошло её знакомство с этим видом спорта. Её первый тренер, профессионал, искренний, отзывчивый, всегда переживающий за своих воспитанников Сергей Николаевич Сырмолотов кропотливо передавал свои навыки и мастерство, воспитывал силу воли, ответственность, дисциплину, трудолюбие. Сердечное ему за это спасибо! И, конечно, благодарна Оля Владимиру Анатольевичу за его совет — сходить в ДЮСШ «на разведку».

Дочь не согласна с бытующим мнением в отношении тяжелой атлетики как не типичного для женщин вида спорта. Она считает, что тяжелая атлетика – это красивый спорт, в который с каждым годом приходит все больше и больше представительниц прекрасного пола. Он способен воспитать в человеке выносливость, ответственность, собранность, умение выполнить поставленные задачи. В случае Оли выбор был определен искренним желанием овладеть этим видом спорта, попробовать раскрыть и развить свой потенциал на спортивном помосте.

Корр.: Как ее сверстники реагируют на это увлечение? Мешала ли когда-нибудь тяжелая атлетика обычной, учебной жизни?

— Скажу определенно точно — это не увлечение. Оля воспринимает свой выбор как работу, отношение к которой самое серьезное! Реакция сверстников, на самом деле, была разная. Кто-то поддержал, а кто-то посмеялся и не принял до конца ее выбора, считая всю эту историю ерундой. Есть ребята, пишущие комментарии в социальных группах: «Каширина, вперед!», «Так держать!» А есть те, кто считает тяжелую атлетику непонятным и неприемлемым. К данному вопросу Ольга проявляет спокойное и мудрое отношение, выражая его в высказывании: «Сколько людей, столько и мнений!»

Мы с дочерью сразу договорились: «Школа на первом месте, спорт — на достойном втором. Уйдя в спорт, ты ни на минуту не забываешь о своей первостепенной задаче как ученицы». Мы услышали друг друга. Это самое главное. В школе никогда не возникало проблем, халатного отношения к учебному процессу не было. Все было расписано четко и ясно.



Корр.: Как мама Вы всегда безоговорочно принимаете выбор дочери? Или бывают разногласия и даже категоричное неприятие чего-то молодежного? Вообще, вы с дочерью близки?

— Наша близость определена коротким существительным — Дружба. Именно с большой буквы «Д», в которой запечатаны три простых, но таких важных значения: любовь, взаимопонимание, искренность. Каждый выбор дочери я воспринимаю как ее желание стать личностью, открыть в себе что-то новое, попробовать свои силы. Дети растут, взрослеют и, понятно, их современные взгляды иногда вызывают у нас, родителей, большой знак вопроса, удивление, недоумение и даже спор. Не всегда я согласна с выбором дочери, случаются ворчания и бурчания. Без них никуда. И я считаю это совершенно нормальным, учитывая ее возраст. Но если между нами и возникают споры, мы разбираем все детально и обстоятельно, находя компромисс.

Я считаю, что отношения между родителями и детьми должны быть здоровыми и гармоничными. Эта гармония должна быть построена на любви, взаимности, искренности. Нужно уметь хвалить, мотивировать и поощрять своих детей. Нужно уметь дружить со своим ребенком, быть достойным примером для него. Мать и дитя – одно целое и так важно уметь сохранить эту нерушимость на протяжении всей жизни.



Корр.: Как складываются взаимоотношения между бабушками-дедушками и внучкой?

— Оля богата на родственников с самого раннего возраста. Она выросла в заботе, тепле и нежности. Нужно отдать должное моему свекру Николаю Васильевичу и свекрови Надежде Николаевне Кашириным за их способность оперативно прийти на помощь, подставив свое заботливое плечо. Между дедом Колей и внучкой — искренняя симпатия и большая дружба. Они любят побеседовать и посмеяться. В отношениях между бабушкой Любой и Олей тоже существует огромное количество неразрывных нитей взаимной любви. Свое сердце моя мама подарила мне и моему младшему брату, а душу, разделив на две частички, отдала двум внучкам — Оле и Любаше. Пользуясь случаем, поздравляем нашу дорогую мамулю и бабушку с Днем матери! Низкий поклон тебе, родная, за твое любящее сердце, тепло, наше воспитание, наше настоящее, за твою постоянную заботу и душевную чуткость. Здоровья тебе, мамочка, и долгих счастливых лет жизни!



Корр.: Оля в этом году поступила на первый курс Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского. По какой специальности учится и вообще кем себя видит во взрослой жизни?

— Конкурс в колледж в этом году был непростым — рейтинг у учебного заведения довольно высокий и желающих попасть в его стены на правах студентов было большое количество даже из соседних регионов. Выбор дочери был определен отделением физической культуры. Достойно сдав все спортивные нормативы и пройдя собеседование, Оля успешно была зачислена на первый курс по бюджетной форме обучения.

Дочь видит себя учителем физической культуры и тренером по тяжелой атлетике. Ее день расписан буквально по минутам: в 5.45 — подъем, с 8.00 до 14.30 — занятия в колледже, с 16.00 до 19.00 — тренировочный процесс в спортивной школе имени олимпийского чемпиона В.С. Соколова. Отдохнуть ей удается только в воскресенье. Даже сейчас, с переходом на дистанционное обучение, ей не расслабиться — тренировки продолжаются по 4 часа в день. В начале декабря ей предстоит участвовать в первенстве Чувашии по тяжелой атлетике среди юниоров до 23 лет.



Корр.: С рождения дочери вы были словно единое целое, а теперь понимаете, что у нее началась своя жизнь. Какие чувства Вы испытываете? Скучаете дома без дочери?

— Пришло время, когда понимаю свою маму, с тоской смотревшую вслед мне, уезжающей дочери-студентке. Понимаю мам, чьи кровиночки как-то быстро и незаметно вылетели из теплого гнезда. Испытываю противоречивую гамму чувств: потерю, печаль, постоянное переживание с внутренним вопросом: как она там, моя дочка, всё ли в порядке? Очень тоскую, всякий раз вглядываясь в экран телефона, ожидая звонка от самого любимого абонента на свете. И каждый раз подсчитываю дни, оставшиеся до приезда моей любимой спортсменки…



Корр.: Желаем Ольге успешного выступления на предстоящем соревновании!

Наталья Владимирова.