На 1 января 2020 года в Чувашской Республике проживало 302,8 тысячи человек старше трудоспособного возраста, в том числе 89,7 тыс. мужчин и 213,2 тыс. женщин. Это почти треть населения республики (24,9 %). Из них 19,1 тысячи — потенциальные прабабушки и прадедушки в возрасте 85 лет и старше.

Несмотря на кризис семьи, который наблюдается во всех развитых странах мира, российские бабушки и дедушки остаются верны традиционным ценностям. Согласно данным последней переписи наши бабушки и дедушки предпочитают семью. Число людей, состоящих в официальном браке, среди представителей «серебряного» поколения выше, чем в других возрастных категориях. В России среди мужчин старше 60 лет в браке состояло 74 %, среди женщин — 47 %. В Чувашии этот показатель составляет 75 и 33 % соответственно. Заметим, доля мужчин старшего возраста, состоящих в браке, значительно выше доли женщин. И здесь нет ничего странного: продолжительность жизни у женщин во всем мире больше, чем у мужчин. Но в России ситуация усугублялась войнами и политическими потрясениями, унесшими множество жизней представителей сильного пола.

Оценить, как изменилось брачное состояние наших бабушек и дедушек, а также всего взрослого населения Чувашии, мы сможем после подведения итогов предстоящей переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий.

Чувашстат.