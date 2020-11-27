В Чувашии по номеру 122 заработала «горячая линия» по коронавирусу

На единой бесплатной «горячей линии» по коронавирусу можно круглосуточно получить ответы о сложившейся в Чувашии эпидобстановке. Специалисты ответят, где получить бесплатные лекарства, если заболел коронавирусом? Как вызвать волонтера на дом? Куда обращаться за поддержкой предпринимателям? Как справиться с паникой?

Ранее под каждую категорию вопросов в республике действовала своя горячая линия для информирования граждан. С сегодняшнего дня получить ответы на вопросы жители могут, позвонив на бесплатный номер 122.

«Перед нами была поставлена задача – облегчить для граждан процесс получения консультационной помощи. Что мы и сделали — объединили в одну сеть несколько горячих линий, созданных в Чувашии с начала пандемии. Здесь и горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспечения, и по вызову волонтеров на помощь пожилым людям, и по психологической поддержке в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также по поддержке бизнеса и выплатам заработной платы медицинским работникам», — объяснил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов.

Звонки на номер 122 принимаются круглосуточно с любых телефонов и не тарифицируются.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: canva.com