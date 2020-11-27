В Чувашии может появиться «Спорт онлайн. Ходьба для всех»

Сегодня участники ежегодного конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики» презентовали свои проекты, касающиеся внедрения передового опыта в государственное управление. Одним из актуальных проектов стал «Спорт онлайн. Ходьба для всех». Его представила пресс-секретарь министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Полина Андреева.

Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса люди сократили свою привычную физическую активность. Как рассказала автор, цель проекта – вовлечь трудовые коллективы в корпоративный спорт. Для этого она предлагает с нового года ввести в программу Спартакиады органов исполнительной власти и местного самоуправления Чувашской Республики онлайн-соревнования по северной ходьбе. На этапе подготовки будет разработан обучающий видеоурок по технике северной ходьбы, а на сайте Минспорта Чувашии будет организовано онлайн-обучение.

«Реализация данного проекта позволит поддержать соблюдение минимального уровня физической активности у граждан вне зависимости от физической подготовленности и мотивировать их к тренировкам даже в условиях самоизоляции, а также будет способствовать развитию корпоративного спорта», — пояснила Полина Андреева.

Сегодня были представлены проекты всех 13 финалистов конкурса. Оргкомитет из числа руководителей государственных органов республики и представителей ВУЗов оценивал представленные проекты с точки зрения эффективности и их важности для населения. Ведь конкурс позволяет воплотить в жизнь перспективные идеи, раскрыть творческий потенциал гражданских служащих, дать стимул их карьерному росту.

«Вы прошли путь от формирования идеи, воплощения его в презентацию, получили опыт, а главное, стимул для дальнейшего развития», — сказал руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов.

Отметим, накануне финала конкурса директор Чебоксарского филиала РАНХиГС, член оргкомитета Игорь Голышев заявил, что конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики» хорошо коррелируется с конкурсами «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров», которые в этом году инициировал Глава Чувашии Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф Фото: cap.ru