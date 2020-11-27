Вторая вертолетная площадка санавиации заработала в Алатыре

В наиболее удаленном от столицы Чувашии городе – Алатыре – санитарный вертолет будет приземляться на специально оборудованную площадку в Алатырской районной больнице. Она стала второй в республике, сообщили в Минздраве региона.

Рядом находятся роддом и круглосуточный стационар, поэтому пациентов можно быстро доставить к вертолету для перелета.

«Данная площадка отвечает всем требованиям. Подъездные пути у нее сделаны по принципу эвакуационной петли, чтобы «скорые» могли совершать сквозной оборот через площадку», — рассказала главный врач Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Ольга Краузе.

В ведомстве отметили, что в республиканских клиниках к моменту прилета всегда дежурят медицинские бригады. А в полете пациентов сопровождают врачи-реаниматологи, которые при необходимости в пути могут оказать медицинскую помощь

Первый пациент из Алатыря был транспортирован в Республиканскую клиническую больницу 17 сентября. На сегодняшний день санавиацией в Чебоксары отправлено 12 человек. Большая часть транспортируемых – это мужчины старше 55 лет с инфарктом миокарда.

«При транспортировании пациента на автомобиле больницы дорога занимает более двух с половиной часов, а ведь бывают случаи, когда каждая минута на счету. На вертолете перелет до Чебоксар занимает 40-50 минут», — прокомментировал главный врач Алатырской районной больницы Юрий Боголюбов.

Напомним, что в 2020—2022 годах в рамках национального проекта «Здравоохранение» санитарная авиация в Чувашии будет работать на базе медицинских учреждений в двух городах и четырех районах республики: Чебоксары, Канаш, Алатырский, Шумерлинский, Батыревский и Ядринский районы. С 2023 года количество вертолетных площадок санавиации должно увеличиться до девяти.

Источник: чувашинформ.рф Фото: Минздрав Чувашии