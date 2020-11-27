Встречая новый день с надеждой

С Анной и её сыном Вовой мы встретились во дворе их дома. Малыш, испытывая явный восторг от раскачивания на качелях, что-то лепетал. Заметив меня, заулыбался… Точно помню свое первое впечатление: какой славный ребенок!

Анна Николаева — мама двоих сыновей: девятнадцатилетнего Александра, студента политехнического техникума, и пятилетнего Вовы. Обыкновенная женщина, каких немало. Родилась и выросла в Шумерле, училась во второй школе. После девятилетки поступила в ПТУ-10 на повара, но, получив диплом, по специальности не работала – несколько лет, вплоть до рождения младшего сына, трудилась в райбольнице санитаркой.

Вова родился в январе 2015 года, казалось, вполне здоровым малышом, и ничего не предвещало беды. Но через несколько месяцев, когда малышу пришло время держать головку, мама заподозрила неладное: мальчик вел себя странно и явно отставал в развитии.

Диагноз ДЦП 4-й стадии для Анны и папы Вовы, Сергея, стал как гром среди ясного неба. Это потом, сопоставив все факты, женщина поняла – случилась родовая травма. Повреждение шейных позвонков позднее признали и врачи. Началась ежедневная, даже ежеминутная работа: бесконечные поездки по больницам и специалистам, анализы, медикаменты, уколы, массаж…

Поначалу, признается в нашем разговоре Анна, лечение мало помогало — Вова долго оставался болезненным и малоподвижным. Но невероятное упорство, любовь и бесконечное желание родителей помочь своему ребенку понемногу начали приносить свои плоды.

Анна с сыном регулярно, несколько раз в год, проходит двухнедельную реабилитацию в реабилитационных центрах для детей с ДЦП. Наблюдение психолога, невролога, ортопеда, массаж, электрофорез, процедуры с парафином, занятия по системе Монтессори — далеко не полный перечень комплексного подхода в лечении.

После нескольких сеансов квалифицированного массажа мальчику стало намного лучше: он стал держать головку, позднее – всем на удивление и на радость – стал уверенно ползать и сидеть. И прогнозы массажиста, говорит Анна, самые положительные.

А в этом году случился настоящий прогресс — Вова начал ходить возле опоры. Теперь ежедневно Анна подолгу гуляет с сыном. «Гулять он очень любит. Опершись на мою руку, мы с ним проделываем до 15 кругов вокруг дома! — не без радости в голосе делится женщина. — Ребенку нравится шагать и познавать мир…»

А однажды летом, улыбаясь, вспоминает Анна, они ножками дошли до парка. Хоть и нелегко было, но это того стоило – Вова долго радовался разнообразию аттракционов.

Анна не оставляет надежду, что всё поправимо и в будущем Вова сможет и ходить, и говорить. На сегодняшний день в его лексиконе уже есть некоторые слова: «папа», «баба». И Анна верит, что это не предел.

Для большей социализации Анна водит сына в детский сад № 14 «Солнышко». В группе «Горница» с ребятками занимаются логопед и психолог. Вова с удовольствием посещает эти занятия, общается со сверстниками. Как отмечает мама, это, несомненно, идет ему на пользу.

Малыш, к счастью, растет подвижным, любознательным. Любит, как все дети, слушать сказки, веселые песенки, смотреть мультики, возиться с игрушками… Всё знает, всё понимает, вот только выразить словами свои мысли ему трудно.

Что удивительно, по всем анализам Вова — здоровый ребенок. Десятки разноплановых исследований, генетических в том числе, показывают хорошие, даже идеальные результаты. Патологию не определил ни один тест. Врачи сами удивляются этому…

Анна думает, что сыну всё-таки поставлен неточный диагноз — спастический тетрапарез — и выражает надежду, что после предстоящего в скором времени обследования на новом аппарате МРТ, поступившем в республиканский реабилитационный центр, диагностика болезни сына будет более верной.

У Анны дома надежный тыл: муж Сергей, столяр по профессии, — главный добытчик и помощник. Сложно было бы управляться и без старшего сына Александра, и бабушки детей, Валентины Николаевны. «Непросто, но справляемся!» — призналась Анна.

Она, конечно, получает все положенные выплаты и на ребенка, и на себя, но этих финансов явно недостаточно. Женщина не привыкла жаловаться и просить, но в нашем разговоре робко посетовала, что необходимых бесплатных медикаментов часто просто не бывает в аптеках, что четырех пар ортопедической обуви в год, положенных детям с ДЦП по нормативам, Вове недостаточно.

Мир не без добрых людей. Анна не устает благодарить всех тех, кто своим неравнодушием и заботой проявляет участие в их непростой жизни. В первую очередь, конечно, врача-невролога Надежду Сергеевну Пронину, и не только потому, что она их лечащий врач, но и за человеческое тепло и заботу.

Добрым словом вспоминает Анна и массажиста Надежду Георгиевну Межевайкину, начавшую работать с малышом с полугода. Благодаря ей, ребенок тогда стал держать головку и переворачиваться.

Слова благодарности выражает Анна и председателю женсовета города Елене Николаевне Головановой, при непосредственном содействии которой в прошлом году, в канун Дня матери, на сцене театра оперы и балета маме Вовы был вручен сертификат на 20 тыс. руб. На эти средства было решено приобрести сыну специальный велосипед для больных с ДЦП, доставить который позднее помогли члены Совета отцов города.

Благодарна Анна и машзаводу – несколько раз по ее обращению сварщики 4-го цеха приваривали ручку для коляски, так необходимой для перевозки сына.

В будущее родители Вовы смотрят с надеждой. Конечно, спрогнозировать конечный результат сложно. Но они делают всё возможное, а порой и невозможное, чтобы их особенный сын был окружен заботой и любовью.

Ольга Дмитриева.

P.S. Если вы хотите помочь маленькому Вове, обращайтесь в редакцию.

Справочно

По разным оценкам, на каждую тысячу новорожденных приходится от одного до четырех детей с детским церебральным параличом (ДЦП). Болезнь развивается вследствие нарушения нормального развития центральной нервной системы или повреждения головного мозга, что влияет на способность контролировать свои мышцы. Заболевание проявляется по-разному — есть как двигательные расстройства, так и психические нарушения. Вылечить эту болезнь невозможно, научить такого ребенка жить в социуме тяжело, но вполне реально.