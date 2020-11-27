Основное предназначение женщины и истинная ценность её жизни – родить ребенка, выразить себя в любви, воспитании и развитии человеческой личности и обрести в этом свое будущее. 567-ая статья Федерального закона РФ от 21.11.2011 г. ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предоставляет право женщине самостоятельно решать вопрос о материнстве. В целях оказания женщинам помощи в принятии такого важного и ответственного решения при женских консультациях были созданы Центры медико-социальной помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора и кризисной беременности. Такой центр в 2013 году появился и на базе женской консультации Шумерлинского ММЦ. Здесь трудятся три специалиста — медицинский психолог Ксения Максеева, специалист по социальной работе Вероника Болныгина и юрист Мария Ксенофонтова. Их задача — оказать психологическую, социальную и юридическую помощь беременным и привлечь различные государственные органы для поддержки тех женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации или в группе риска. Накануне Дня матери мы встретились со специалистами центра, ведь их работа напрямую связана с темой материнства.

Медицинский психолог Ксения Максеева в центре с 2015 года. Одним из основных направлений её деятельности является психологическое сопровождение беременных до родов и в течение 40-дневного послеродового периода. Сегодня в женской консультации на учете по беременности состоят 162 женщины. Даже долгожданная беременность является сильным стрессом, причиной резкой смены привычного образа жизни. Работа Ксении заключается в сохранении положительного эмоционального фона женщин. Психолог помогает будущим мамам справиться со страхами, способствует поддержанию настроя на успешные роды, занимается профилактикой послеродовой депрессии.

Следующее направление — доабортное консультирование — подразумевает более глубокую проработку проблем психологом, так как женщина, решившаяся на аборт, считается оказавшейся в трудной жизненной ситуации. По мнению Ксении, на консультацию зачастую женщины приходят уже с принятым решением. В их планы не входило рожать, и, узнав, что беременны, женщины теряются. Первое, что они делают, — идут в женскую консультацию за направлением на анализы, чтобы успеть пройти все процедуры для прерывания беременности в установленные законодательством сроки. Медицинский психолог и специалист по социальной работе, консультируя женщин, работают над стабилизацией эмоционального состояния женщины, над смещением акцента от проблем к возможностям. В ходе беседы обсуждаются все причины, из-за которых женщина не готова стать матерью. Это могут быть медицинские показания, социальные или финансовые обстоятельства. В ходе выяснения причин отказа от материнства психолог старается «разложить их по полочкам», чтобы женщины видели, что все проблемы решаемы. «Главное, дать понять женщине, насколько она может справиться со всем этим, сохранив беременность. Чтобы она приняла верное решение для себя, — говорит Ксения. — Мы не уговариваем, а приводим женщину к осознанному выбору, помогаем ей взвесить свои силы, все «за» и «против».

После разговора с психологом до сдачи анализов у женщины ещё есть время более тщательно обдумать, обговорить ещё раз с мужем, с близкими людьми ситуацию. Последующие семь дней после сдачи анализов называются «неделей тишины». Это время, когда никто не должен давить на женщину, она в «тишине» должна слышать только себя и принять решение без чьего-либо давления. В этот период она может прийти в центр для выяснения каких-то беспокоящих ее вопросов. Однако и здесь ей уже не приводят никаких доводов и аргументов, склоняющих её к какому-то решению. Решение дать новому человеку увидеть этот мир или нет – слишком ответственное и важное. И, как бы то ни было, никто не может взять на себя ответственность за это решение, кроме самой женщины.

Какие же причины склоняют беременных идти на аборт? Как сообщают специалисты, основные — это финансовые проблемы либо в семье уже есть ребенок до года. Психолог в ходе беседы помогает женщине посмотреть на ситуацию с разных сторон, с разных ракурсов, с которых видны не только трудности, но и плюсы данного положения. И в случае с погодками обозначаются такие моменты, как: дети будут вместе расти, а вскоре и играть начнут вместе, и у мамы будет уже больше свободного времени, меньше будут и затраты на одежду малышу. А если отложить рождение ребенка на некоторое время, затем по новой надо будет проходить все этапы ухода за младенцем. Бывают и такие случаи, что старшему ребенку исполнилось три года, и женщина хотела бы выйти на работу. У специалистов и тут есть свои доводы в пользу сохранения беременности.

Как признается Ксения, есть и такая категория женщин, решившихся на аборт, которые не идут на контакт, огородили себя от внешнего влияния, чтобы никто не смог пошатнуть их решимость. Их аргументы – «сейчас не время», «я так решила», «у меня уже есть дети, мне больше не надо» и т.д. Психолог отмечает, что зачастую за такой железной завесой кроется мнение мужа, который не хочет больше детей, и женщина просто выполняет его волю. А некоторые так и говорят, что сохранили бы беременность, если бы муж был согласен. Ксения не устает напоминать женщинам, что искусственное прерывание беременности наносит огромный вред здоровью и иногда последствия могут быть очень серьезными.

Вероника Болныгина, специалист по социальной работе, в центре с 2016 года. Она выявляет факторы социального риска беременных, проводит консультации по вопросам социальной защиты, работает в тесном сотрудничестве с разными инстанциями. Если оказывается, что женщина находится в трудной жизненной ситуации, то запускает механизмы для оказания ей посильной поддержки. В практике Вероники Болныгиной был даже такой случай – многодетная мама при постановке на учет по беременности заявила, что в доме нет тепла, так как не подключен газ, и дети мерзнут. Эта проблема была зафиксирована и сообщена в Центр соцобслуживания населения. Далее сотрудниками центра было подхвачено решение проблемы, и вскоре в дом пришло тепло.

Вероника ведет и разъяснительную работу с будущими мамами. Несмотря на то, что в СМИ часто дается информация о пособиях, о материнском капитале и других льготах, не все будущие мамы владеют этими сведениями. Специалист подробно рассказывает о положенных мамам с детьми льготах и господдержке, которые являются одними из важных поддерживающих стимулов для женщин.

Юридические услуги в центре беременным женщинам оказывает Мария Ксенофонтова. Здесь отмечают, что в последнее время участились случаи, когда работодатель не отпускает беременную на прием или требует отработать время посещения женской консультации. Это является нарушением законодательства, и юрист ведет разъяснительную работу с женщинами.

Работа с молодежью – не менее важная часть работы центра. В каждое полугодие проводятся профилактические беседы со студентами техникума и со школьниками.

Специалисты центра и сами постоянно повышают квалификацию, совершенствуются в мастерстве. За годы работы у них выработан свой стиль. Вероятно, это является одной из причин, способствующих росту числа сохранённых беременностей. Если раньше 99 % обратившихся все-таки совершали аборт, то из года в год этот показатель меняется в лучшую сторону. В прошлом году, благодаря слаженной работе врачей и специалистов центра, в 8-и семьях появились новые члены семьи. Эти мамы не скупятся на благодарности – ведь в том, что у них появились малыши, есть заслуга и специалистов центра. В этом году за 10 месяцев 10 женщин поменяли свое первоначальное решение. «На работу я всегда иду с позитивом, потому что знаю — можем спасти чью-то жизнь, — говорит психолог Ксения Максеева. — А 10 — хорошее число. Пока это наш самый лучший показатель. Мы надеемся, что он будет расти и дальше».

Екатерина Григорьева, многодетная мама:

— В нашей семье четверо детей – Никита, Петр, Карина и Богдан. Самому младшему – Богдану – всего три месяца. Он, словно солнышко, освещает нашу семейную жизнь. Каждый день мы замечаем новое в его развитии и с радостью сообщаем об этом друг другу. А мое время полностью занято детьми, и это меня нисколько не напрягает. Наоборот, я счастлива, что, находясь в отпуске по уходу за ребенком, могу полностью посвятить себя своим детям.

До декретного отпуска я работала в швейной фабрике «Рассвет». Всю беременность за моим самочувствием и состоянием следили врачи женской консультации. Специалисты центра помощи беременным также были открыты для диалога, всегда были готовы поддержать, помочь. А с психологом было настолько легко общаться, как будто она — давняя знакомая. Специалист по социальной работе также была готова при необходимости оказать помощь. Спасибо им большое за заботу.

Лариса Абрамова, мама дочери Дарьи и сыночков Федора и Савелия:

— С Савелием на учете по беременности стояла в женской консультации в Шумерле, а со старшими – в другом муниципалитете. Здесь мне понравились внимательное отношение и общая дружеская атмосфера. Моя беременность протекала хорошо, единственное, что меня волновало – как воспримет Федор братика, не будет ли ревновать меня к нему. Мы с психологом Ксенией Игоревной обсудили все беспокоящие меня вопросы. Хотя на консультации была всего один раз, она всегда при встрече здоровалась и напоминала, что при возникновении вопросов в любой момент можно к ней обратиться.

Сейчас нашему младшенькому 3 месяца. Пользуясь случаем, выражаю большую благодарность всем, кто разделял со мной заботы и тревоги в ожидании рождения нашего любимого сыночка.

Светлана Петрова, мама 3-х девочек – Яны, Марины и Алины:

— Нашей младшей доченьке Алине – 5 месяцев. Всю беременность я наблюдалась у врача Г.В.Троицкой в женской консультации, посещала центр медико-социальной помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора и кризисной беременности.

Хочу отметить, что в женской консультации трудятся внимательные, чуткие, понимающие люди. Не всегда получалось приходить на прием по записи, так ни разу не было случая, чтобы не приняли или говорили прийти в другой день, всегда относились с пониманием. А в центре помощи беременным царит удивительная атмосфера доброжелательности. Видно, что здесь действительно готовы помочь.

Марина Ветликова.