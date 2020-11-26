Фасадная часть трибуны на центральной площади Шумерли будет облицована керамогранитной плиткой

Капитальный ремонт трибуны на центральной площади Шумерли был проведен в 2016 году. Тогда основательно обновили пьедестал и установленный на нем памятник В.И. Ленину, уложили плитку на основание, отштукатурили и покрасили фасадную часть.

Однако, нарушенная гидроизоляция фундамента приводит к переувлажнению стен, а затем – к разрушению штукатурки и окрашенной поверхности.

Администрация города выходила из создавшейся ситуации, декоративно завесив переднюю стену красочным баннером, при этом проводя работу по изысканию средств на ремонт в виде установки вентилируемого фасада.

На сэкономленные от реализованных в рамках средств республиканского гранта в размере 4,5 млн рублей, полученных городом на мероприятия по благоустройству и развитию территории муниципалитета, проектов, решено было провести ремонт фасадной части центральной трибуны.

Контракт на сумму чуть более 137 тысяч рублей заключен с подрядной организацией ООО «Альтернатива», которая уже приступила к работам. Согласно проектной документации планируется облицовка фасадной части керамогранитной плиткой.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.