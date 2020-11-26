Спора нет: работа по описанию границ между Чувашией и Татарстаном носит технический характер

Специалисты завершают техническую работу по координатному описанию исторически сложившейся границы между Чувашской Республикой и Республикой Татарстан. Руководитель филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чувашской Республике – Чувашии Игорь Татур рассказал, что именно они делают и зачем.

«С республикой Татарстан границы не устанавливаются, они просто уточняются, потому что кадастр недвижимости ведется с определенной точностью: земли населенных пунктов – 10 см, земли сельхознаначения – 1 метр, земли лесного фонда – 5 метров. В основном при уточнении границ между республиками мы рассматривали земли лесного фонда и сельхозназначения. При определении этой границы используются материалы земелеустроительной и лесоустроительной документации. Проблем и притязаний друг к другу у республик нет, это чисто технические моменты», — отметил руководитель филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чувашской Республике – Чувашии Игорь Татур.

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства – главный архитектор Чувашской республики Александр Шевлягин добавил, что описание границ напрямую влияет на усовершенствование государственного кадастрового учета объектов недвижимости, в результате чего это повлияет на инвестиционную привлекательность региона.

Как сообщили в Минстрое Чувашии, утверждение согласованной землеустроительной документации и подписание соглашения между главами республик будет в 2021 году.

Напомним, всего Чувашия граничит с пятью субъектами России – это Нижегородская область, Республика Мордовия, Ульяновская область, Республика Татарстан и Республика Марий- Эл. Границы с Мордовией, Нижегородской и Ульяновской областями уже установлены. Данная работа была проведена еще в 2017—2018 гг.

Ранее мы сообщали, что границы между Чувашией и Татарстаном планируется уточнить до конца года.

Источник: чувашинформ.рф Фото: из открытых источников