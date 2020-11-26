Очередной антиковидный рейд прошел в учреждениях образования города Шумерля

Мобильная группа из числа специалистов администрации ежедневно проверяет учреждения образования на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Детский сад №5 «Радуга», №1 «Золотой ключик, школа №2 и гимназия №8 – в этот раз стали объектами контроля антиковидной группы.

Отметим, что образовательные учреждения являются самыми сознательными и исполнительными, понимая, что очень важно строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, особенно в организованных коллективах – в школах, детских садах, нельзя допустить возникновения в них эпидочагов.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.