Модернизация сетей уличного освещения в п. Путь Ленина

В поселке Путь Ленина благодаря проекту, направленному на мероприятия по благоустройству и развитию территории населенных пунктов выполнены работы по модернизации сетей уличного освещения. По центральной улице были установлены светильники в количестве 11 штук. Поселок Путь Ленина находится в лесной зоне и для жителей поселка уличное освещение имеет огромное значение для полноценной жизни поселка.
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