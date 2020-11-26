Модернизация сетей уличного освещения в п. Путь Ленина

В поселке Путь Ленина благодаря проекту, направленному на мероприятия по благоустройству и развитию территории населенных пунктов выполнены работы по модернизации сетей уличного освещения. По центральной улице были установлены светильники в количестве 11 штук. Поселок Путь Ленина находится в лесной зоне и для жителей поселка уличное освещение имеет огромное значение для полноценной жизни поселка.

Краснооктябрьское сельское поселение Шумерлинского района