Малый и средний бизнес Чувашии чаще направляет финансовую господдержку на пополнение оборотных средств

У предпринимателей региона финансовая помощь является самой популярной мерой поддержки в период коронавируса. Такие данные привел заместитель министра экономического развития Денис Спирин на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Финансовая помощь предоставляется в двух формах: необходимое им финансирование можно получить за счет доступа к кредитным ресурсам на более выгодных условиях при содействии Гарантийного фонда Чувашской Республики и в форме микрозаймов от центра «Мой бизнес». В 2020 году гарантийную поддержку получили 120 представителей бизнеса на сумму свыше 600 млн рублей, что позволило им получить финансовую поддержку в банках-партнерах Фонда на сумму более 1 млрд 527 млн рублей», — рассказал Денис Спирин.

Он также отметил, что среди получателей значатся 23 производственных предприятия и 4 бизнес-организации научно-технической сферы. Большая часть предприятий направили полученное в банках финансирование на пополнение оборотных средств, прочие — на модернизацию и расширение производства.

В дополнение к федеральной поддержке бизнеса в Чувашии был введен ряд мер и на региональном уровне. Помимо финансовой помощи бизнес-сообществу также оказывается консультационная поддержка в центре «Мой бизнес». Это помогает предпринимателям стимулировать спрос на свою продукцию и увеличивать ее сбыт.

Напомним, что недавно власти Чувашии объявили также о беспрецедентных налоговых льготах для бизнеса. Документ сегодня рассматривают в Государственном Совете Чувашской Республики.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: Минтруд Чувашии