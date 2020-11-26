Коллектор хозяйственно-бытовой канализации в Вурнарах готовят к запуску

В настоящее время строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации в пгт. Вурнары уже на финальной стадии.

«Объект позволит сократить объемы неочищенных стоков, сбрасываемых в реку Волгу, и, в свою очередь, будет способствовать сохранению благоприятной окружающей среды и улучшения качества жизни населения. Работы в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» будут завершены в срок», — отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев.

После ввода в эксплуатацию к биологическим очистным сооружениям будут подключены 111 многоквартирных домов, 500 жилых домов частного сектора и 4 крупных предприятия пгт. Вурнары.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: Минприроды Чувашии